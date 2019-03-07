شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتهم نظيرتها الشمالية بمواصلة تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (سيول)

ذكرت صحيفة كوريا جنوبية اليوم (الخميس) أن جهاز المخابرات الوطنية رصد تحركات لسيارات نقل إمدادات في موقع لأبحاث الصواريخ في سانومدونغ في كوريا الشمالية واعتبر ذلك نشاطاً متصلاً بالصواريخ.

وأفادت صحيفة «جونجانج إلبو» نقلاً عن عضو في البرلمان إن جهاز المخابرات أكد خلال إفادة أمام البرلمان (الثلاثاء) أن بيونغ يانغ واصلت تخصيب اليورانيوم قبل الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، موضحة أن هذا هو أول تأكيد رسمي من سلطات كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية تواصل تخصيب اليورانيوم.

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وسانومدونغ معروف بأنه موقع إنتاج صواريخ «هواسونج-15» الباليستية العابرة للقارات التي تعتبر أول صواريخ باليستية تنتجها كوريا الشمالية ويمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعدما ذكر مركزان أمريكيان للأبحاث ووكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية (الثلاثاء) أن العمل جارٍ لترميم جزء من محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية رغم عقد ثاني اجتماع بين ترمب وكيم في هانوي في الأسبوع الماضي.

وقال ترمب أمس الأول إنه سيشعر بخيبة أمل شديدة تجاه كيم إذا ثبتت صحة التقارير التي أشارت لإعادة بناء موقع لإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.