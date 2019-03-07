شكرا لقرائتكم خبر عن بوتفليقة يحذر المتظاهرين من «الفتنة» و«الفوضى» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الخميس) المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من «الفتنة» و«الفوضى» وذلك في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية تظاهرة جديدة رافضة لبقائه في الحكم.
وجاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية».
مضيفا: «لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية، قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات».
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