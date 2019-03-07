شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مرشح رئاسي أفغاني و13 آخرين بانفجار في كابول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب، "الخليج 365" (كابول، جدة)

وقع انفجار بالقرب من تجمع سياسي كبير غرب العاصمة الأفغانية كابول اليوم (الخميس) ما تسبب بتوقف الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى 24 لوفاة القائد الهزارة عبد العلي مازاري، وشارك فيه سياسيون بارزون بينهم رئيس الحكومة عبد الله عبد الله والرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي.

وخلال سماع دوي الانفجارات، حاول المتحدّث باسم البرلمان محمد يونس قانوني تهدئة الحضور، قائلاً: «حافظوا على هدوئكم، مكان الانفجار بعيد من هنا»، لكن بعد دقائق، سمع دوي انفجار آخر ما دفع المشاركين إلى الفرار، وقطع البثّ المباشر بعد ذلك بقليل.

فيما نقلت قناة «طلع نيوز» عن مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية أن 14 شخصاً أصيب بينهم المرشح الرئاسي البرلماني عبد اللطيف بدرام، و8 من الحراس الشخصيين له بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق حنيف أتمار.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أنّ الاعتداء نتج عن إطلاق «4 قذائف مدفعية من منطقة قرب الفعالية»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.