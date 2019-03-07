شكرا لقرائتكم الحوثيون يقتحمون العبيسة في حجة ويدمرون قرى بأكملها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتحمت ميليشيات الحوثي منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة شمال شرقي مديرية كشر بمحافظة حجة، وذلك بعد قصف عنيف بالدبابات والصواريخ استمر لعدة أيام، وأدى إلى تدمير وإحراق عدد من القرى وتشريد أكثر من 2000 أسرة، حسب ما أكدته مصادر لقناة "العربية" اليوم الخميس.

وأكدت مصادر قبلية أن عملية الاقتحام تزامنت مع كثافة نيران أطلقتها الميليشيات، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية، على مواقع المقاومة القبلية والقرى في ظل حصار خانق فرضته الميليشيات الانقلابية على منطقة العبيسة من أربع جهات.

وأعلن شيوخ قبائل حجور في بيان لهم أن ميليشيات الحوثي تقوم بـ"حرب إبادة ضد السكان في مديرية كشر"، وأنها اقتحمت القرى وقامت بتفجير المساكن على رؤوس ساكنيها، حسب تأكيدهم.

وقدرت تقارير أولية عدد الضحايا من المدنيين حتى الآن بأكثر من 150 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة لمئات الجرحى.

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في سياق متصل، ذكر موقع الجيش اليمني أن رجلاً قُتل وأصيب 7 أشخاص آخرين جراء قصف صاروخي لميليشيا الحوثي على مديرية حيران شمال محافظة حجة.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين، في قرية الزين بمديرية حيران.

وأوضحت المصادر أن القصف أدى إلى مقتل مواطن وجرح ابنته التي تبلغ من العمر 6 أعوام، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين من أسرة أخرى بينهم امرأة.

وبحسب المصادر، فإن القصف أدى إلى إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين في القرية.