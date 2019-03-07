مجلس الأمن الروسي يبحث قضية "الركبان"

اسماء السيد - نصر المجالي: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع أعضاء مجلس الأمن الوطني الروسي، تكثيف الدول الأجنبية لأنشطتها الاستخباراتية قرب حدود البلاد، والوضع في سوريا، وخاصة في مخيم "الركبان".

وقال السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف: "جرى تبادل لوجهات النظر في ما يتعلق بزيادة كثافة أنشطة الاستخبارات العسكرية للدول الأجنبية بالقرب من حدود الاتحاد الروسي". وأضاف أنه "تمت كذلك مناقشة الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع في مخيم الركبان للاجئين".

واضاف بيسكوف إنه بالإضافة إلى ذلك ،"تمت مناقشة القضايا الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا".

وحضر الاجتماع الذي ترأسه بوتين، يوم الخميس، رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيس ديوان الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيسا جهازي الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، والمبعوث الخاص للرئيس لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

بيان عن محتجزين

وفي وقت سابق، أصدر مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا وسوريا بياناً يطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في مخيم الركبان للاجئين، وضمان وصولهم الحر إلى أماكن الإقامة.

وجاء في نص البيان: "مع تقييمنا الإيجابي بشكل عام، لقيام الولايات المتحدة بتوفير اتصالات لمسؤول مفوض بمناقشة مشاكل مخيم الركبان، السكرتير الأول للسفارة الأميركية في الأردن، أ. هوكس، نشدد على أن الأسئلة التي سلمت إلى الجانب الروسي، والتي يزعم أنه دوّن الإجابة عنها، لن تتم عملية إخراج المحتجزين من المخيم. هذا ما هو إلا محاولة أخرى من جانب الأميركيين لإحباط حل قضية الركبان".

ولفت البيان إلى أن معظم الأسئلة يحمل طابعا استفزازيا بحتا، ويهدف إلى إرباك المجتمع الدولي والتشكيك بالإجراءات التي تتخذها روسيا وسوريا للوصول إلى تسوية لقضية الركبان.

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كما أوضح البيان أن الحكومة السورية كانت قد أعطت إجابات لا لبس فيها عن معظم هذه الأسئلة.

اجلاء

وكانت المتحدثة الخارجية الروسية، أعلنت بأن موسكو تعتبر أنه من الضروري، ودون تأخير، البدء بإجلاء سكان مخيم الركبان في سوريا وإزالته، مشيرة إلى أن التقارير الواردة تثير قلقاً من أن الجانب الأميركي يؤخر عملية إخلاء المخيم على أمل ضمان الحفاظ على ما يسمى بالنشاط الحيوي من خلال تنظيم قوافل المساعدات الإنسانية الدولية.

ويشار إلى أنه كان تم إنشاء مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.

وأعلنت الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، أنها ستسحب كامل قواتها من سوريا، قبل أن تعلن لاحقا عن الإبقاء على 200 جندي شمال شرقي البلاد.

وكانت دمشق وموسكو دعتا في بيان مشترك مؤخراً، واشنطن لسحب كامل قواتها من سوريا. وتعتبر دمشق وجود القوات الأميركية غير شرعي، بعكس القوات الروسية الموجودة بدعوة منها.