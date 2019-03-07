شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: إرهابيو الإخوان أفلسوا ونهايتهم اقتربت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب إن دعوة بعض قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى الإضرار بالوطن ومصالحه العليا وصورته فى الداخل أو الخارج دليل على أن هذه الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة وأنها أفلست ونهايتها اقتربت.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مثل هذه الدعوات الشيطانية ليست بجديدة على هذه الجماعة المارقة، قائلا فى بيان له اليوم أن هؤلاء الخونة المفسدين فى الأرض ليس لهم أى لغة سوى استهداف مقدرات الوطن ومحاولة النيل منه وسفك دماء الآمنين من أبنائه، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وجميع أعضاء التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة أصيبوا بالهوس والجنون بعد النجاحات الكبيرة والضربات الأمنية الاستباقية من صقور وأبطال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ضدهم.

وأكد الدكتور عبد الرحيم على أن هؤلاء الإرهابيين باعوا أنفسهم للشيطان ولأعداء الأمة ويجب التعامل معهم ومع كل من يروج لأفكارهم أو يتبناها أو يدعو إليها بمنتهى الحسم حتى نستأصل الإرهاب الغادر ونقتلعه من جذوره ونخلص البشرية كلها من شروره، مشيرا إلى ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دوره فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين وأن تكون البداية الدولية لمواجهة الإرهاب من خلال محاكمة الأنظمة التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.