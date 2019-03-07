شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: تطهير مؤسسات الدولة من مدمنى المخدرات مهمة قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من جميع الوزراء والمحافظين الإسراع فى تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى.

وأعلن "عامر" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى قال فيها بالنص: "إنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى الذى حدث فى حادث قطار محطة رمسيس، والذى تسبب فى حالة حزن عند جميع المصريين".

ورفض رئيس لجنة الصناعة وجود أى مدمن للمخدرات داخل أى مؤسسة تنفيذية بالدولة، مشددا على ضرورة إجراء تحليل لجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية بالدولة وكل من يثبت تعاطيه للمخدرات يجب فصله فورا، مشيرا إلى أن هذا الملف يجب أن يحظى بأكبر اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتطهير جميع مؤسسات الدولة من مدمنى المخدرات واعتبار ذلك الأمر مهمة قومية.