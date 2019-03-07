شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله يرأس اجتماع "عليا الحرية".. ويؤكد: مساندة الدولة واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية والمتحدث الرسمى للبرلمان، اجتماع الهيئة العليا للحزب لمناقشة التحركات خلال الفترة المقبلة.

تطرق اجتماع عليا حزب الحرية المصرى، إلى كيفية التواصل مع المواطنين لشرح التعديلات الدستورية التى يناقشها البرلمان هذه الفترة.

وشدد حسب الله خلال الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجان بجميع المحافظات لعقد ندوات توعية وحملات طرق أبواب يتم خلالها شرح مواد الدستور المزمع تعديلها والغرض من هذا التعديل، بالإضافة إلى الاستماع إلى مقترحات المواطنين لعرضها على اللجنة التشريعية خلال المناقشات.

ناقش الدكتور صلاح حسب الله مع قيادات الحزب، خطة أمانة الشباب للتوعية ضد الشائعات التى تروجها الجماعة الارهابية ضد الدولة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجان شبابية لرصد هذه الشائعات وتحليلها والرد عليها بعد التواصل مع الجهات المسئولة ومن ثم إعادة نشر الحقيقة من خلال صفحة الحزب الرسمية على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعى.

ووجه حسب الله رسالة للقواعد الحزبية على مستوى الجمهورية، مفادها أن حزب الحرية المصرى يساند الدولة المصرية الوطنية فى جميع قراراتها، التى تسعى لمصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً على أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بتكامل من اجل المصلحة العليا للبلاد.

المحاسب احمد مهنا الامين العام للحزب، أشار إلى أن العمل الحزبى الحقيقى يكون من خلال الشارع ومع الجماهير، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف مهنا، الحياة السياسية والحزبية فى حاجة للعودة مرة آخر ى إلى الشارع المصرى، مؤكداً على أن حزب الحرية منفتح على جميع التيارات السياسية ولديه برنامج سياسى طموح يتماشى مع استراتيجية الدولة الوطنية.