اليوم الجديد
أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، قرارًا بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، خلفًا له، وذلك لمدة 3 أشهر مقبلة.
وكان قد صدر قرار بتعيين جمال شعبان عميدا للمعهد منذ 6 أشهر.
في ذات السياق، قالت مصادر بمعهد القلب، إن عددًا من الأطباء وأعضاء فرق التمريض اعترضوا على قرار إقالة عميد المعهد القومي للقلب، وهتفوا "يا جمال يا بلاش واحد غيره مينفعناش".
وأكدت المصادر، لـ"اليوم الجديد"، أن الاعتراضات لم توقف حركة العمل في...
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب.. والأطباء يتظاهرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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