50 ألف كاشف لإجراء تحاليل المخدرات لـ سائقي الطرق السريعة

صدى البلد - محمد عبد المنعم

تلقت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تقريرا حول إمداد الصندوق، الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات بجانب أيضا تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية.

ووجهت "والى" باستمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين فى الهيئات والمؤسسات المختلفة بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس، وكذلك سائقي الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل...