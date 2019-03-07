رئيس الوزراء الماليزي: ماليزيا تدعم عملية السلام في جنوب الفلبين

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد دعمه لمنطقة بانغسامورو، التي تم تشكيلها حديثا للمسلمين وتتمتع بحكم ذاتي في مينداناو جنوب الفلبين، مشيراً إلى أن "عملية السلام في البلاد تحمل معها فرصًا إيجابية".

ولفت إلى أنه "في حال توطيد السلام في مينداناو فإن فرصًا للتنمية ستظهر في هذه المنطقة من الفلبين"، مشيراً إلى "أهمية التنمية الاقتصادية بعد عملية السلام"، موضحًا أن "الميول نحو العنف ستتراجع في حال تحسن الوضع الاقتصادي".

وتعهد بـ"توفير ماليزيا الدعم الاقتصادي لمنطقة بانغسامورو"، مشيراً إلى أنه "ينبغي علينا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا مع تشكيل منطقة الحكم الذاتي في مينداناو، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للمنطقة".