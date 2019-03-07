دول الاتحاد الأوروبي يترفض اقتراح إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال

أيدت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، قرارا برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأوضحت دول التكتل، في بيان لها أن "القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية، تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها".
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