الجيش الإسرائيلي هدم منزل فلسطيني في كوبر متهم بقتل جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "قوات جيش الدفاع وحرس الحدود ومسؤولين من وزارة الدفاع الإسرائيلية، دمّروا منزل الفلسطيني عاصم البرغوثي في قرية كوبر شمال رام الله"، في الضفة الغربية.
ويُتّهم البرغوثي بإطلاق النار على جنود عند موقف حافلات بالقرب من مستوطنة "جفعات أساف" في منطقة رام الله في 13 كانون الأول الماضي. وكان قد أفاد الجيش في ذلك الوقت، بأنّ "شخصين آخرين، من بينهم جندي، جُرحوا في الهجوم".
واتّهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) البرغوثي كذلك، بالمشاركة مع شقيقه في هجوم مسلّح بالقرب من مستوطنة عفرا، ما تسبّب في مقتل طفل وإصابة سبعة أشخاص بجروح.
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