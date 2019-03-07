ماس: متمسكون بدعم المعارض غوايدو رغم طرد سفيرها في فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "تمسك ألمانيا بدعم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو حتى بعد طرد السفير الألماني دانيل كرينر من فنزويلا"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم لا يقبل الجدل وسوف يتم الإبقاء عليه".

وأكد ماس أن "قرار نظام حكم رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بطرد كرينر بصفته شخصاً غير مرغوب فيه، ليس مفهوماً ولا مقبولا بأي شكل بالنسبة للحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "لن يؤدي ذلك بأي شكل إلى أن نعيد التفكير بطريقة ما في دعمنا لخوان جوايدو بصفته رئيساً انتقالياً يحمل مهمة تنظيم انتخابات ديموقراطية وعادلة وحرة".

وأشار إلى أنه "من المنتظر عودة كرينر إلى ألمانيا بعد غد السبت، موضحاً أنه سوف يتم مناقشة الوضع معه مرة أخرى بعد ذلك"، مؤكداً أن "السفير الألماني قام بعمل ممتاز جداً في فنزويلا".