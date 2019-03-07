الهلال الأحمر العربي السوري يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة منبج

أرسل الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة، قافلة مساعدات إنسانية محملة بآلاف السلل الإنسانية والغذائية لتوزيعها على سكان منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي. وتتألف القافلة من 37 شاحنة "تضم 10 آلاف سلة غذائية ومثلها أكياس طحين وسللا ومعلبات وبطانيات وفرشا وملابس شتوية وشوادر وحقائب مدرسية وقرطاسية وسلل نظافة شخصية ومواد صحية وحقائب ترفيهية وموسيقية ومواد تغذية إضافة إلى أدوية وغيرها من مواد الإغاثة" مقدمة من برنامج الغذاء العالمي اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وسيتم توزيع هذه المساعدات على 50 ألفا من سكان المنطقة.

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