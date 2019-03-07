مسؤول ايراني: ندين انتهاك حقوق الانسان من قبل اسرائيل والسعودية وحماتهما

دان سفير ومندوب ايران الدائم في المكتب الاوروبي لمنظمة الامم المتحدة في جنيف اسماعيل بقائي، "انتهاك حقوق الانسان من قبل الكيان الصهيوني والسعودية وحماتهما" واصفاً عمليات القتل المنظمة للشعبين الفلسطيني واليمني مدعاة لخزي البشرية، معتبرا أن "بائعي الاسلحة للسعودية شركاء في جرائم الحرب المرتكبة هذه".
واشار الى "المكانة الرفيعة لمفهوم حقوق الانسان"، منتقدا "منهج التسييس والازدواجية من قبل بعض الدول في اطار استغلال حقوق الانسان لفرض الضغوط على الدول المستقلة"، معتبراَ أن "انتهاك حقوق الانسان على نطاق واسع بسبب الاحتلال والعدوان الخارجي والتدخلات اللاقانونية يوفر الارضية لاعادة انتاج واستمرار الانتهاكات الاوسعة لحقوق الانسان في دول المنطقة"، داعيا الى "مؤاخذة الاطراف الذين حولوا المنطقة الى مستودع للاسلحة وعدم الاستقرار ونمو التطرف، من اجل المضي باهدافهم السياسية والاقتصادية قصيرة النظر".
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