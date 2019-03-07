الجيش المصري: اكتشاف وتدمير 3 أنفاق رئيسية على الشريط الحدودي بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، أنّ "استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية، وبناءً على معلومات إستخباراتية برصد وتتبّع مسارات تحرّك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها، تمكّنت قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، من اكتشاف وتدمير 9 فتحات لثلاثة أنفاق رئيسية على الشريط الحدودى في شمال سيناء، تستخدمهم العناصر المسلحة فى عمليات التسلّل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة".
وبيّن أنّه "عُثر في داخلهم على "مواتير سحب، كابلات كهربائية ومواد إنارة، سماعات وكميات من الوقود"، لافتًا إلى أنّه "تمّ أيضًا اكتشاف وتدمير عربتين للعناصر المسلحة، وضبط 40 قنبلة وكميات من المواد الّتي تُستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة".
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