لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "أنني أعدكم بأن أقوم بخطوات عملية تحوّل عضويتي في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء و الوزراء من موقع فلكلوري إلى موقع فعّال، ليسود مبدأ المحاسبة".

كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: أعدكم بأن أحول عضويتي بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء و الوزراء من موقع فلكلوري لموقع فعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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