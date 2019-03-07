النشرة: اعتصام تضامني في النبطية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "بدعوى من بلدية النبطية، واللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، نفّذ عدد من الأحزاب والقوى الوطنية والفلسطينية، اعتصامًا تضامنيًّا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية".

وأوضح أنّه "تحدّث خلال الاعتصام كلّ من المتحدّث بإسم اللجنة الوطنية عمر زين، مسؤول الإعلام المركزي في "حركة فتح" رفعت شناعة، المتحدّث باسم تجمع اللجان والروابط الشعبية خليل بركات، المتحّدث باسم قيادة "حركة أمل" عباس عيسىن المتحدّث باسم قيادة "حزب الله" عماد عواضة، المتحدّث باسم "حزب الوفاء" أحمد علوان والمتحدّث باسم "الحزب السوري القومي الإجتماعي" وسام قانصو".

وذكر أنّ "الكلمات شدّدت على إطلاق حملة إعلانية نصرةً لأسرى النقب وباقي السجون، واشارت إلى أنّ الهجمة على أسرانا في السجون تأتي من اليمين المتطرف الإسرائيلي الّذي قام بتركيب أجهزة التشويش داخل سجن النقب، الّتي تعطّل أي عملية اتصال مع الخارج سواء عبر الراديو أو التلفزيون أو الهاتف، دون أي مراعاة للعوارض الخطيرة الّتي تسبّبها هذه الهجمة على صحة الأسرى، لا سيما من خلال الإشعاعات الّتي تصدر عنها، وتسبّب الإصابة بمرض السرطان".

وبيّن أنّ "المعتصمين طالبوا وسائل الإعلام بتبنّي قضية الأسرى وإيصالها إلى الرأي العام العربي والدولي. ودعوا خطباء الأمة إلى تخصيص يوم غد الجمعة للحديث عن معاناة الأسرى وسبل نصرتهم ودعمهم".