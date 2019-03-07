موسى: أفضل هدية للمرأة أن نعترف بأنها عمليا نصفنا الآخر

اشار رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان النائب ميشال موسى الى أن "أفضل هدية نقدمها الى المرأة في يومها العالمي، أن نعترف بها عمليا نصفنا الآخر، وأن نواصل عملنا في مجلس النواب ومع المجتمع المدني، من أجل استكمال كل التشريعات التي من شأنها حمايتها وحماية دورها واحترام مكانتها في المجتمع، باعتبارها ندا للرجل".

وشدد على "دور الحكومات في لبنان والدول العربية، في منع العنف عن المرأة وحمايتها وأسرتها، وتوفير التعليم لها ودعم مشاركتها السياسية والاقتصادية، وإسقاط كل التقاليد التي تسلبها حقوقها الانسانية والطبيعية مثل التزويج المبكر وختان الإناث".