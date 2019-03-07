قيومجيان عرض مع وزير بريطاني ملف النزوح السوري واستقبل سفير ارمينيا

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت على رأس وفد وبرفقة السفير البريطاني كريس رامبلنغ. وقد سلم بيرت رسالة تهنئة لقيومجيان وتناول البحث العلاقات بين البلدين. كما جرى عرض لملف النزوح السوري والمساعدات التي تقدمها بريطانيا للبنان كمجتمع مضيف وسبل تعزيز التعاون مع وزراة الشؤون الاجتماعية عبر المشاريع التابعة لها.

كذلك استقبل قيومجيان سفير ارمينيا في لبنان فاهاك أتابيكيان في زيارة تعارف. وجرى عرض للعلاقات التاريخية بين لبنان وارمينيا وتأكيد ضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين خصوصا في ظل وجود شريحة لبنانية من اصول ارمنية تشكل جزءاً فاعلاً في النسيج المجتمعي اللبناني.