رؤساء اتحادات بلديات عكار طالبوا بدفع المستحقات البلدية من الصندوق المستقل

عقد عدد من رؤساء اتحادات بلديات عكار اجتماعهم الدوري في مركز اتحاد بلديات الشفت، وبحث المجتمعون في واقع وضع البلديات واتحاد البلديات، وعدم تمكنها من تطبيق خارطة الانماء وتنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب، والتأخير في عجلة الانماء بسبب عدم توفر الاموال داخل صناديق المجالس البلدية منذ اكثر من عام. كما تطرقوا الى الزيارة التي قام بها وزير الصحة العامة جميل جبق لمحافظة عكار وما نتج عنها، فأثنوا على هذه الزيارة وعلى خطوة وزير الصحة "الهامة برفع السقف المالي لمستشفيات عكار ودعم المستشفى الحكومي بملبغ 7 مليارات ليرة"، داعين الى "متابعة هذه الخطوة حتى النهاية، والعمل على صرف هذا المبلغ بما يؤمن مصلحة وصحة الفقراء في عكار.

وطالب المجتمعون رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والداخلية والبلديات وكل الجهات المعنية، ب"العمل بشكل سريع لدفع مستحقات المجالس البلدية واتحادات البلديات لأن الواقع الانمائي يزداد سوءا يوما بعد آخر، فيما المجالس البلدية تقف موقف المتفرج نظرا لعدم وجود اموال".