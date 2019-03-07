قوى الأمن: توقيف ضالعين في عصابة أقدمت على عمليات سرقة عدة ضمن منطقة البقاع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "حصلت في الآونة الأخيرة سرقات عدّة من قِبل عصابة مجهولة الأفراد، طالت معدّات زراعية من مولدات وأسلاك كهربائية نحاسية وقطع محرّكات من مبرّدات، إضافة إلى مادّة المازوت من غرف زراعية ضمن منطقة البقاع الشرقي والغربي والأوسط؛ كان آخرها سرقة مولد كهربائي كبير عائد لأحد المواطنين في بلدة الناصرية".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، استطاعت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية أحد افراد هذه العصابة، ويُدعى "ع. ر." وهو لبناني من مواليد عام 2002"، لافتةً أنّ "في تاريخ 5 آذار 2019 وفي سهل بلدة تمنين، تمكّنت المفرزة المذكورة من توقيفه".

وبيّنت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بتأليف عصابة بالاشتراك مع "س. ط." (الّذي تمّ توقيفه من قبل مفرزة زحلة القضائية في وقت سابق) و"م. ا."، وبإقدامهم على سرقة المولد الكهربائي من بلدة الناصرية ونقله إلى سهل بلدة كفرزبد، فضلًا عن قيامهم بعمليات سرقة عدّة ليلًا، بواسطة الكسر والخلع من غرف زراعية في سهول بلدات: رعيت والبقاع الغربي".

وأفادت بأنّ "على الفور، داهمت قوة من المفرزة مكان إقامة المدعو: "م. ا." وهو لبناني من مواليد عام 1993، في سهل بلدة كفرزبد، وضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون"، منوّهةً إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بأعمال السرقة بالاشتراك مع المذكورين، وبتعاطيه المخدرات. وقد تبيّن أنّه من أصحاب السوابق بجرم سرقة".

وذكرت أنّ "الموقوفين أودعا مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص"، مشيرةً إلى أنّ "لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الّذين تعرّضوا لعمليات سرقة مماثلة خلال الفترة الأخيرة، مراجعة مفرزة زحلة القضائية على الرقم: 807063 08، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".