تدابير سير في صيدا يوم 8/3 بسبب تعبيد طريق محلة شارع الزعتري

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "إحدى الشركات ستقوم بتعبيد الطريق الممتد من تقاطع العلم الكبير / محلة شارع الزعتري وصولاً الى تقاطع جامع أبو بكر الصديق ــــــ صيدا / المسلك الغربي، وذلك اعتباراً من الساعة 6.00 من تاريخ 8/3/2019. ستؤدي هذه الاعمال الى منع المرور السير على الطريق المذكور، وتحويله نحو الكورنيش البحري"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".

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