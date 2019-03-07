كاردينال فرنسي يعتزم الاستقالة بعد إدانته بالتستر على الاعتداء جنسيا على أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

أعلن كبير أساقفة ليون، الكاردينال فيليب باربارين، أنه سوف يقدم استقالته لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول، بعد إدانته اليوم الخميس بعدم إبلاغ عن مزاعم باعتداء جنسي على أطفال من جانب أحد القساوسة تحت رئاسته.

وفي بيان تلاه في 35 ثانية أمام الصحافة، أعرب باربارين عن "تعاطفه" مع من تردد أنهم ضحايا للقس، قائلا إنه يواصل الصلاة من أجلهم ومن أجل أسرهم.

وقال باربارين :"لقد قررت أن أذهب والتقي بالبابا فرنسيس لأقدم له استقالتي ...سوف يستقبلني خلال أيام قليلة".

كانت محكمة في ليون قد أصدرت حكما اليوم الخميس بحق الكاردينال ،وهو أحد أبرز رجال الكنيسة في فرنسا، بالسجن ستة شهور مع وقف التنفيذ بسبب عدم الإبلاغ عن مزاعم بالإعتداء الجنسي على أطفال من جانب أحد القساوسة.