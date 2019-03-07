السبت.. انطلاق سباق الهجن بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تنطلق السبت المقبل فعاليات سباق الهجن بمنطقة سرابيط الخادم التابعة لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، بحضور جمع خفير من المشاركين من مختلف القبائل البدوية بمحافظات مصر.

أكد يوسف بركات أحد سكان منطقة سرابيط الخادم، ويعمل دليل ومرشد سياحي أنه جار التنظيم لانطلاق السباق على قدم وساق، حيث سيشهد السباق أكثر من 25 سائح من مختلف جنسيات العالم.

وأضاف "بركات" أنه من المقرر أن يشارك في السباق 12 قبيلة من مختلف محافظات مصر، موضحا أن السباق مستمر على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.

وأكد عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضات سباقات الهجن، أن هذا السباق يعد تمهيدا لانطلاق أكبر مضمار لسباقات الهجن يقام في مصر بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ في بداية شهر أبريل المقبل بمشاركة 11 دولة عربية من دول الخليج العربى وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أنه جار العمل للانتهاء من التشطيبات النهائية لمضمار شرم الشيخ، موضحا أنه جرى استقبال معظم الإبل التي ستشارك في السباق وجار تدريبها.