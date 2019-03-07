غلق محطات مياه في المنيا لظهور بقعة زيت على النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أغلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الخميس، عددا من المحطات مآخذها على نهر النيل في مركز ملوي جنوب المحافظة، كإجراء احترازي لحين مرور بقعة زيت مفتتة قادمة من الجنوب حفاظًا على صحة المواطنين.

وجرى تشكيل لجنة تضم جهاز شئون البيئة والوحدة المحلية لقرية المعصرة، وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بملوي، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من الناحية البيئية للحد من تلوث مياه الشرب.

وكانت شركة مياه الشرب أعلنت في وقت سابق عن بدء الإجراءات الاحترازية لمواجهة بقعة زيت مفتتة قادمة من محافظة أسيوط، والتعاون مع كافة الجهات المختصة، وغلق المحطات المرشحة على النيل احترازيا لحين مرور تلك البقعة، وطالبت الأهالي بتوفير احتياجاتهم من المياه تحسبًا لانقطاعها، لحين الانتهاء من التعامل مع البقعة وإعادة تشغيل المحطات.