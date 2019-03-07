محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع المياه عن جميع مناطق حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة وشبرا البلد ومستشفى النيل، اعتبارًا من الساعة 8 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 4 صباح السبت المقبل، نظرًا لأعمال تركيب قواطع جهد منخفض ضمن أعمال الصيانة بالمحطة.
وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث جهزت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.