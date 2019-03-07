غدًا.. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع المياه عن جميع مناطق حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة وشبرا البلد ومستشفى النيل، اعتبارًا من الساعة 8 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 4 صباح السبت المقبل، نظرًا لأعمال تركيب قواطع جهد منخفض ضمن أعمال الصيانة بالمحطة.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث جهزت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.