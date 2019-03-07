بالصور.. فحص 763 ألفًا و975 مواطنًا ضمن "100 مليون صحة" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء المسح الطبي اللازم لـ 763 ألفًا و975 مواطنًا منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي تستهدف القضاء على "فيروس سي" والكشف على الأمراض غير السارية "ضغط الدم – السكري – السمنة".

ويصل إجمال المستهدف للمبادرة بمحافظة الشرقية 4 ملايين و259 ألف و931، فيما أوضح مسعود، أنه تبين إيجابية 37 حالة وإصابتهم بفيروس "سي" فيما جرى صرف العلاج اللازم للهم، بالإضافة إلى صرف العلاج الخاص بـ 6 آلاف و736 حالة من المصابين بالأمراض الغير سارية "ضغط وسكرى".

وانطلقت الحملة في الأول من مارس الجاري بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية، والتي تستمر لمدة شهرين حتى نهاية أبريل المُقبل، حيث تستهدف إجراء المسح الطبي لـ 4 ملايين و259 ألف و931 مواطن بالشرقية، وذلك بمشاركة 1365 فريقًا طبيًا، منها 682 فريقًا ثابتًا، و683 فريقًا متحركًا، حيث يتكون كل فريق من طبيب وممرض وفني معمل ومُدخل بيانات، لاستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عامًا.