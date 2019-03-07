السجن 6 شهور مع وقف التنفيذ لكاردينال فرنسي تستر على جرائم تحرش بالأطفال

وكالات- ذكرت قناة "فرانس 3" التليفزيونية الحكومية اليوم الخميس 7 مارس 2019 أن حكما بالسجن ستة شهور مع وقف التنفيذ قد صدر بحق أحد أبرز الأساقفة الكاثوليك في فرنسا ، بسبب إدانته بعدم الإبلاغ عن اتهامات بتحرش قساوسة بالأطفال .

وأدين كاردينال ليون ،فيليب باربارين، على الرغم من مطالبة ممثلي الادعاء العام بتبرئته خلال محاكمته في كانون ثان/يناير.

ورفعت جمعية الضحايا الدعوى مباشرة بعد أن أغلق المدعون الملف في عام 2016 .

واتهم باربارين وخمسة آخرون من رجال الكنيسة بالتقاعس عن الإبلاغ عن اتهامات بالتحرش ضد قس يشتبه في أنه اعتدى على عشرات الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي.