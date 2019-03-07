غدا في الجزائر مظاهرة قد تكون الأكبر في تاريخها وهذه الشعارات ستُرفع

كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"آخر خبر أونلاين" أنه يتوقع ان تنتظم غدا الجمعة 8 مارس 2019 أكبر مظاهرة في الجزائر احتجاجا على قرار الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة .

وقالت إنه يجري الحشد لهذه المظاهرة التي من المتوقع أن تشمل كافة ولايات الجزائر الـ48 و ستشارك فيها فئات مجتمعية واسعة .

ومن جهة اخرى كشفت المصادر ذاتها ان الشعارات التي سترفع غدا تتجاوز رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهد خامسة الى تغيير النظام ومنها " الشعب لا يريد اسقاط النظام ..يريد تغييلا النظام " و " لا بوتفليقة لا الغديري ..نهارالجمعة قار مصيري"

وقدرت المصادر ذاتها ان يكون لمظاهرات يوم غد الجمعة تداعيات ملموسة خلال الفترة القريبة القادمة .