كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"آخر خبر أونلاين" أنه يتوقع ان تنتظم غدا الجمعة 8 مارس 2019 أكبر مظاهرة في الجزائر احتجاجا على قرار الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة .
وقالت إنه يجري الحشد لهذه المظاهرة التي من المتوقع أن تشمل كافة ولايات الجزائر الـ48 و ستشارك فيها فئات مجتمعية واسعة .
ومن جهة اخرى كشفت المصادر ذاتها ان الشعارات التي سترفع غدا تتجاوز رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهد خامسة الى تغيير النظام ومنها " الشعب لا يريد اسقاط النظام ..يريد تغييلا النظام " و " لا بوتفليقة لا الغديري ..نهارالجمعة قار مصيري"
وقدرت المصادر ذاتها ان يكون لمظاهرات يوم غد الجمعة تداعيات ملموسة خلال الفترة القريبة القادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر غدا في الجزائر مظاهرة قد تكون الأكبر في تاريخها وهذه الشعارات ستُرفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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