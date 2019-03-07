محاولات لعودة الشريان: شاهد الحلقة التى أوقفت برنامجة

مساعى جديدة من قبل داوود الشريان لعودة برنامجة مع تبريره أن هدف البرنامج معالجة وليس تشهير ورغم مرور أيام على وقفه من قبل السلطات السعودية، إلا أن المدونين فى موقع التواصل "تويتر" ما زالوا يعلقون علي قرار السلطات السعودية ممتنين لاستجابة المملكة لهم لوقف برنامج للشريان كان يبث على محطة تلفزيونية حكومية تطرقت أولى حلقاته إلى قضية "هروب الفتيات"

من المملكة.

وأفادت مصادر مطلعة ان"إيقاف برنامج الإعلامي داوود الشريان "مع داوود" الذي يبث على قناة "إس بي سي"، التي تبثها هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.



وأشارت المصادر إلى أن "الإيقاف سيبدأ من حلقة الليلة الأحد الماضي ولم يتم عرضها بالفعل رغم ترويج البرنامج لبرومو عرض قديمي .

وبرنامج داوود الشريان انطلق في 17 فبراير، وكانت أولى حلقاته عن هروب الفتيات، والتي استضاف فيها فتاة سعودية هاربة ومستقرة في بلد آخر، وقدم 6 حلقات.

وضج "تويتر" بآلاف التغريدات المطالبة بإيقاف البرنامج، بعبارة #اوقفو_داوود_الشريان، بين تعليقات تراه "يثير الفتنة"، وأخرى تعده "نقداً وتصحيحاً" للسلوكيات .

كما بث بعض المغردين الحلقة التي تثبيت فى هذة الضجة عبر عدة مواقع التواصل الاجتماعي.

ودافع الشريان عن برنامجه، في لقاء مع فضائية "العربية" السعودية، مؤخراً، قائلاً إن طبيعة البرنامج "تسليط الضوء على المشكلة وليس التشهير".





