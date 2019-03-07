بيغن زنغنه: إيران ستضخ استثمارات في قطاع النقط

كشف بيغن زنغنه، وزير النفط الإيراني، اليوم الخميس، عن عزم بلاده بضخ استثمارات بقيمة 6.3 مليار دولار في صناعة النفط الوطنية، في خطوة تهدف لمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ونقل موقع "روسيا اليوم" قول الوزير الإيراني خلال مراسم إطلاق مشروع للبتروكيميائيات، إن قطاع النفط يشكل الهدف الأساس للهجمة

المعادية الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى أن بلاده صاغت برامج وخططا للالتفاف على هذه العقوبات.

ورفض الوزير الكشف عن هذه الإجراءات، لكنه أكد، أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة بحرمان إيران من تصدير النفط، ومنعها من

الحصول على عائدات صادرات الخام.

واعتبر، أن العقوبات الأمريكية، التي تشهدها إيران هي الأقسى، حيث قال "لقد عينت وزيرا منذ 1983 ولم نشهد ضغوطا على صناعة النفط بحجم ضغوط اليوم"، مشددا على أن إيران تعيش حربا، لكن من دون قتلى أو جرحى.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تجري محادثات مع 8 دول كانت قد استثنتها من العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية.