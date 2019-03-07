مصرع 4 أشخاص إثر وقوع انفجار قوي بالصومال

مصرع 4 أشخاص على الأقل، اليوم الخميس، إثر تفجير قوي وسط العاصمة الصومالية مقديشو وتبنته حركة "الشباب" المتطرفة، "وفقا لموقع روسيا اليوم".
ونقل عن المسئول في الشرطة، إبراهيم محمد، تأكيده مقتل أربعة أشخاصوإصابة تسعة آخرين على الأقل جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب مقهى في جانب الطريق.
وحسب مصادر أمنية، يقع هذا المقهى في شارع
وأعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن التفجير، مدعية أنه أودى بأرواح عشرة عسكريين.
والجدير بالذكر أن هذا الهجوم من ضمن سلسلة هجمات نفذتها الحركة المتطرفة في العاصمة الصومالية في الأسابيع الماضية.
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