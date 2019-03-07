الحوثيون يقتحمون منطقة "العبيسة" في حجة ويشردون 2000 أسرة

أفادت مصادر يمنية، اليوم الخميس، بأن ميليشيات الحوثي اقتحمت منطقة العبيسة بمحافظة حجة؛ مما أدى إلى تدمير وحرق عدد من القرى، وتشريد أكثر من 2000 أسرة، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.



أكدت المصادر أن عملية الاقتحام تزامنت مع كثافة نيران أطلقتها الميليشيات الانقلابية، وتضمنت إطلاق صواريخ باليستية على مواقع المقاومة القبلية والقرى

في ظل حصار خانق فرضه الحوثيون على منطقة العبيسة من أربع جهات.



بدورهم أعلن شيوخ قبائل "حجور"، أن ميليشيات الحوثي تقوم بـ"حرب إبادة ضد السكان في مديرية كشر"، وأنها اقتحمت القرى وقامت بتفجير المساكن على رؤوس ساكنيها، بحسب تأكيدهم.