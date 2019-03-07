كورتني كارداشيان تتعرى مجدداً

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان صورة لها ظهرت فيها عارية وحملت في يديها لابتوب وفنجاناً، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
واعلنت من خلال هذه الصورة عن مشروع جديد يحمل اسم poosh
الجدير بالذكر أن هناك أنباء تؤكد إعجابها بالفنان الأميركي جون ماير، إلا أنها رفضت ذلك مؤكدة استمتاعها بحياة العزوبية التي تفضلها وتستمتع بها إلى حد كبير خلال الآونة الأخيرة.
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