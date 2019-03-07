أستراليا: الكاردينال بيل يواجه المزيد من الاتهامات بالاعتداء جنسيا على اطفال

تقدم رجل يزعم بأنه تعرض للاعتداء الجنسي عندما كان صبيا على يد الكاردينال جورج بيل في سبعينيات القرن الماضي بدعوى قضائية ضد بيل اليوم في المحكمة العليا في فيكتوريا.
و يقول الرجل وهو في الخمسين من عمره انه كان ضحية اعتداءات جسدية و جنسية عندما كان في عهدة دار رعاية للاطفال تديره الكنيسة في بالارات بين عامي 1974 و 1978.
و كانت محكمة في ملبورن ادانت الكاردينال بيل و هو من ارفع مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية في استراليا و العالم بتهمة الاعتداء جنسيا على اطفال في تسعينيات القرن الماضي. و يقبع بيل حاليا في السجن بانتظار بت المحكمة في استئناف قدمه ضد ادانته.
و ينفي بيل صحة الاتهامات المنسوبة اليه.
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