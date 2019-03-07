كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على الصفحة المفقودة فى كتابات "آينشتاين" لخلق نظرية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم اكتشاف صفحة مفقودة من محاولات آينشتاين لخلق نظرية ميدانية موحدة بين مجموعة من 110 صفحة مخطوطة مكتوبة بخط اليد.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ترجع معظم الصفحات من عام 1944 إلى عام 1948، لكن القطعة المفقودة كانت من دراسة قدمها إلى الأكاديمية البروسية للعلوم في عام 1930.

وتم توزيع نسخ من العرض التقديمي على نطاق واسع، ولكن الفيزيائيين كانوا في حيرة بشأن ما تحتوي عليه الصفحة المفقودة.

وفي هذه الدراسة، حاول آينشتاين دون جدوى إثبات نظرية أن الكهرومغناطيسية والجاذبية هما مظاهر مختلفة لحقل أساسي واحد.

وسيتم عرض الصحف، التي لم تظهر علانية من قبل، الآن في الجامعة العبرية في إسرائيل.

وأعلنت الجامعة اليوم أنها حصلت على الأوراق ، وذلك بفضل تبرع من مؤسسة"مراون جولدمان" قبل عيد الميلاد الـ140 للفيزيائى.

وتم شراؤها من جاري بيرجر، وهو طبيب من ولاية كارولينا الشمالية كان لديه مجموعة خاصة من كتابات آينشتاين.

وتعكس هذه الأوراق الطريقة التي كان آينشتاين يفكر بها، وكيف كان آينشتاين يعمل، وقال البروفيسور هانوك جوتفروند، المستشار الأكاديمي في المحفوظات، إن معظمها، بخط يده، عبارة عن حسابات رياضية بنص صغير للغاية.

"وأضاف:"إنها ملخصات لملاحظاته، كلما خطر بباله فكرة جديدة، جلس على الفور وكتبها، بحثًا عن النتائج.