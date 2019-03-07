كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا وسوريا تناشدان الأردن السماح بدخول لاجئي مخيم الركبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت روسيا وسوريا الأردن، اليوم الخميس، السماح للاجئي مخيم الركبان، في المنطقة الصحراوية على الحدود بين سوريا والأردن، بدخول أراضيه بسب الحالة الإنسانية الخطيرة التي يعيشونها وحصار طريق الإجلاء من قبل الولايات المتحدة.

وذكرت روسيا وسوريا في بيان مشترك الخميس، أن السلطات الأردنية ترفض فتح الحدود للسماح للاجئين بدخول أراضيها بسبب الوضع الأمني، والحالة الاقتصادية الصعبة في البلاد.

وشددت أن "الطريقة الوحيدة لإنقاذهم هي الممر الإنساني الخاضع لسيطرة السلطات السورية" والذي فتحته روسيا وسوريا في 19 فبراير الماضي للسماح بعودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم قادمين من مخيم الركبان.

وحسب الأمم المتحدة، وروسيا، وسوريا، فإن اللاجئين يعيشون في ظروف غير إنسانية في المخيم الذي يستقبل 41 ألف شخص، والذي استقبل أول قافلة مساعدات إنسانية منذ سبتمبر الماضي في 1 مارس الجاري.

ووفقاً لموسكو ودمشق، فإن 95% من الموجودين في المخيم يريدون المغادرة، والغالبية العظمى ترغب في العودة إلى أماكن إقامتها.

وزعم البيان أن الجماعات المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة، خاصةً مغاوير الثورة، "تحتجز اللاجئين الراغبين في مغادرة المخيم رغماً عنهم، وتطلب منهم مبالغ كبيرة بالدولار للسماح لهم بمغادرة البلاد".

وأشار البلدان إلى أن الركبان يقع في منطقة تخضع لسيطرة القوات الأمريكية التي "ترفض ضمان خروج السوريين الآمن من المخيم، وترفض ضمان حقهم في العودة إلى ديارهم".

وذكرا أنهما يتوقعان من الشركاء الأردنيين "تطبيق المزيد من الإجراءات الإنسانية لفائدة اللاجئين السوريين" حتى يعودوا إلى منازلهم، ومشاركة الأردن "في حل مشكلة معسكر الركبان" والمساهمة في استقرار الوضع في المنطقة.