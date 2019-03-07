كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بولتون": "ترامب" مستعد لإجراء مزيد من المحادثات مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد لإجراء المزيد من المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي.

وقال "بولتون": "من الواضح أن الرئيس منفتح على الحديث مرة أخرى. سنرى متى يمكن تحديد موعد ذلك أو كيف يمكن أن ينجح ذلك".

بدوره، قال أكيرا كاواساكي، وهو عضو بارز في الفريق التوجيهي للحملة الدولية لنزع الأسلحة النووية، إنه يجب على الولايات المتحدة الانخراط على الفور في مفاوضات مع كوريا الشمالية.

وأضاف "كاواساكي"، الذي مثل الفريق في القمم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة وهانوي: "على الولايات المتحدة اتخاذ إجراء فوري للالتقاء والتحدث إلى نظرائهم في كوريا الشمالية لاستعادة الاتصال والثقة".