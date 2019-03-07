كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشرع: الإعداد لمحاكمات جرائم حرب كوسوفو في المرحلة النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ميلوفان دريكون رئيس اللجنة البرلمانية الصربية المختصة بشؤون كوسوفو وميتوهيجا، إن مكتب المدعي العام لمحكمة خاصة الذي يتعامل مع الجرائم التي ارتكبت أثناء وبعد حرب كوسوفو مستعد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب الدفع بالاتهامات الجنائية أم لا.

وأضاف رئيس اللجنة: "يمكنني أن أخبركم أنه وفقًا لاتصالاتنا مع مكتب المدعي الخاص، نحن الآن في مرحلة البت، عندما يقررون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات أو يسقطونها".

وتابع ميلوفان دريكون: "قبل كل شيء، يعتمد الأمر على كمية ونوعية الأدلة التي تم جمعها حول الجرائم".

ووفقًا للجنة البرلمانية الصربية، فإن 1،658 شخصًا ما زالوا مفقودين بعد 20 عامًا من النزاع، ونحو 540 منهم من الصرب.

أُنشئ مكتب الكونجرس المتخصص في كوسوفو ومكتب المدعي العام في لاهاي في العام 2016 للتحقيق في الجرائم المزعومة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ديسمبر 2010 ، التي جمعها السياسي السويسري ديك مارتي.

ونظر التقرير في الجرائم التي يُزعم أن أعضاء جيش تحرير كوسوفو ارتكبوها أثناء حرب كوسوفو، بما في ذلك الاتجار بالأعضاء البشرية.