كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما بحث سموه وترامب خلال الاتصال ،علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرهما في مختلف القطاعات لتحقيق مصالحهما وتطلعاتهما.

كما، ناقش الشيخ محمد والرئيس ترامب الفرص والإمكانيات لتعزيز التعاون في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية. كما ركزت المحادثات على التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان أهمية التعاون والتنسيق في معالجة القضايا التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.