كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام تونسي بالتخطيط لهجمات "بيولوجية" في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ممثلو الادعاء الاتحادي، الخميس، اتهامات ضد شاب تونسي وزوجته الألمانية بإنتاج أسلحة بيولوجية لشن هجوم في الأراضي الألمانية.

وقال ممثلو الادعاء إن سيف الله إتش، وياسمين إتش، اللذين حجب اسميهما تماشيا مع قانون الخصوصية، ينتميان لفكر تنظيم داعش الإرهابي.

وأوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن الاثنين جلبا آلافا من حبوب الخروع وطوراه إلى سم الريسين لشن هجوم في مكان عام مزدحم بألمانيا. كما حولا ألعابا نارية إلى متفجرات.

وحاول سيف الله السفر مرتين إلى سوريا عام 2017 للالتحاق بتنظيم داعش، لكنه لم ينجح.

واعتقل وزوجته في عام 2018 داخل منزليهما بمدينة كولونيا، حيث عثر المحققون على حبوب الخروع وسم الريسين إلى جانب متفجرات.