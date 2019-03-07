كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الهندية تدرس بدائل بشأن قرار أمريكا بإنهاء نظام التفضيلات المعمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن الحكومة الهندية، تدرس العديد من البدائل، بما في ذلك الاقتراب من منظمة التجارة العالمية لتقديم مناقشات ضد إدارة ترامب، التي أعطتها إشعارًا مدته 60 يومًا بشأن إنهاء نظام التفضيلات المعمم.

وقالت مصادر حكومية للوكالة، إنه بعد التشاور مع الإدارات المختلفة في أعقاب قرار إدارة ترامب، توصلت الحكومة الهندية إلى استنتاج مفاده، أنه يجب عليها أن ترفع من درجة قلقها في المنتدى المناسب، حيث يوجد مجال هامشي جدًا داخل الحكومة لتصفية الخلافات حول القضايا.

كما ناقش الُمصدرون الهنود القضية مع الحكومة، ووجدوا أنه من غير الملائم من جانب الولايات المتحدة ربط نظام التفضيلات المعمم بوصول السوق وتخفيض التعريفة، وهو ما يعارض المبادئ الأساسية لنظام التفضيلات المعمم.

وحسب "سبوتنيك"، فإنه رغم ذلك، يقول المصدرون الهنود إنهم واثقون من أن هذا التوقف لن يكون لها تأثير كبير على قدرة المصدرين المحليين على المنافسة.

وقال غانيش كومار كوبتا، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية: "الهند كانت تحصل على التفضيلات الجمركية على 5111 خط تعريفة من أصل 18،770 خط تعريفة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، بلغ معدل التعريفة الجمركية على 2،165 خطًا فقط، 4٪ أو أكثر".

وأضاف: "على الرغم من أننا نأمل أن يتمكن المصدرين من استيعاب الخسارة من الرسوم حيث تبلغ 2-3٪، فإننا نحتاج إلى توفير الدعم المالي لتلك المنتجات، حيث كانت ميزة التعريفات الجمركية في نظام التفضيلات المعمم هامة، خاصة في قطاع العمالة الكثيفة".

ووفق الوكالة، فإنه بما أن منظمة التجارة العالمية قد تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات لحل هذه القضية، فمن المرجح أن تعلن وزارة التجارة الهندية عن دعم مالي للمصدرين المحليين من القطاعات التي تأثرت بالقرار الأمريكي. وفرض تدابير انتقامية ضد العديد من الواردات الأمريكية.