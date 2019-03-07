كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: 10 خروق للحوثيين بالحديدة خلال 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، باستمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب خروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأضاف التحالف أنه تم تسجيل 10 خروقات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملت الرماية بصواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة وغيرها من الأسلحة.

قتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي نجيب حمود الغولي، بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للانقلابيين، قادمة من عمران إلى جبهة حجور في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وواصلت قوات التحالف إمداد قبائل حجور بالمؤن والمواد الغذائية والطبية واللوجستية، وتحديداً في مديرية كشر المحاصرة من قبل الحوثيين.

كما نفذت طائرات التحالف، الليلة الماضية، عملية إنزال جوي هي السابعة منذ بدء المواجهات، حيث أنزلت، بحسب مصادر محلية، كميات من الأدوية والأغذية، ومواد الإيواء للسكان الذين تضررت منازلهم نتيجة القصف العنيف الذي تشنه الميليشيات على قرى المنطقة.