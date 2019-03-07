“جمالي”.. نعمان بلعياشي يعود بكليب جديد

يفتتح الفنان الشاب، نعمان بلعياشي، قائمة إصدارته في السنة الحالية، بمفاجأة لجمهوره، عبارة عن عمل سيصدره، يوم غد الجمعة.
“جمالي”، هو العنوان، الذي اختاره بلعياشي لجديده، الذي يصدر، يوم 8 مارس الجاري، وجعل الجمهور يتساءل عند كشفه تاريخ جديده على “أنستغرام” هل موضوع الأغنية له علاقة بعيد المرأة؟.
ويعتبر نعمان بلعياشي من الفنانين، الذين يكتبون، ويلحنون لأنفسهم، وهو ما كان في هذا العمل كذلك، أما على مستوى التوزيع فتعامل مع بلال أفريكانو.
وصور العمل على شكل كليب في مدينة مراكش، أشرف عليه المخرج، الذي يتعامل معه دائما بلعياشي، وهو حسن الكورفتي.
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