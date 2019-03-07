لوبتيغي يجر ريال مدريد للقضاء

قرر الإسباني جوليان لوبتيغي، مدرب فريق ريال مدريد سابقا، اللجوء للقضاء ضد النادي الملكي، وذلك من أجل الحصول على التعويضات المالية المتعلقة بإقالته من تدريب الفريق، مع بداية الموسم الرياضي الحالي.
وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الخميس، فإن جوليان لوبتيغي، يطالب بتعويض قدره 28 مليون يورو، وذلك بعد أن قرر النادي إقالته من مهامه بسبب النتائج السلبية، على الرغم من أنه يربطه عقد مع “الملكي” مدته 3 مواسم.
وكان لوبتيغي، قد تعاقد مع بداية هذا الموسم مع ريال مدريد، قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم الأخيرة في روسيا، وهو الأمر الذي تسبب له في الإقالة الشهيرة من تدريب المنتخب الإسباني، قبل ساعات من انطلاق ” المونديال”.
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