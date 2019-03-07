بعد تناسل إشاعة وفاته..شقيق أوريد لـ”اليوم24″: خضع لعملية وهو حي يرزق

بعد تناسل إشاعة وفاته، كشفت مصادر من عائلة الكاتب حسن أوريد، اليوم الخميس، أن هذا الأخير “خضع لعلمية وهو حي يرزق”.

وقال رشيد أوريد، في تصريح لـ”اليوم 24″، قبل قليل، إن شقيقه حسن أوريد أجرى اليوم عملية جراحية على أنفه، في المستشفى العسكري في العاصمة الرباط.

وعن مصدر الإشاعة التي انتشرت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، قال شقيق الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، إن أحد المواطنين صادف حسن أوريد بعد تخديره من قبل الطاقم الطبي قبل العملية، خلال نقله إلى غرفة العمليات، واعتقد أنه ميت، مشددا على أن أوريد بخير بعد العملية التي أجراها.