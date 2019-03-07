بعد إصابته مع الرجاء..المنتخب الليبي ينتظر حسم مشاركة الورفلي بتصفيات “كان2019”

يترقف المنتخب الوطني الليبي، إمكانية لحاق لاعبه الرجاوي سند الورفلي، بمباراة الجولة السادسة والأخيرة، من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية ” مصر 2019″.

وكشف المنتخب الليبي عن قائمته النهائية للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بمنتخب جنوب إفريقيا، في 24 مارس الجاري، حيث ضمت إسم لاعب الرجاء الرياضي الورفلي، والذي غاب عن أبرز الاستحقاقات الكروية الأخيرة للمجموعة بداعي الإصابة.

أبو بكر باني، مدرب ليبيا، أوضح، مساء أمس الأربعاء، في تصريحات صحفية أن المنتخب ينتظر توصله بتقرير من طبيب الرجاء الرياضي للاطلاع على الحالة الصحية للاعب، ومدى إمكانية الاعتماد عليه من عدمها في لقاء جنوب إفريقيا، والذي سيجرى بتونس، بالنظر إلى الوضع المتوثر الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الأخيرة.

يشار، إلى أن إصابة الورفلي قد حرمته من المشاركات القارية الأخيرة مع النسور الخضر، أبزرها لقاء نهضة بركان ذهاباً وإيابا، ثم كلاسيكو المغرب أمام الجيش الملكي، ولقاء خريبكة بالبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.