الإعلان عن تفاصيل مواجهة “السوبر” الإفريقي 2019 بين الرجاء والترجي بالدوحة

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لكأس السوبر الإفريقي 2019 في نسختها السابعة والعشرين عن تفاصيل المباراة المرتقبة بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي في الدوحة يوم 29 مارس الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الاتحاد القطري لكرة القدم.

وأكدت اللجنة المنظمة أنها ستطرح تذاكر المباراة التي ستجمع بين بطل دوري الأبطال 2018 الترجي الرياضي التونسي وبطل كأس الكونفدرالية 2018 الرجاء البيضاوي الرياضي المغربي يوم الجمعة المقبل.

وستقام المواجهة الإفريقية يوم 29 مارس، حيث سيكون استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الرياضي مسرحاً للقاء المرتقب، والذي سيقام في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لدولة قطر، وستكون الدفعة الأولى متاحة إلكترونياً عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم .

وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، وقعا – في وقت سابق – اتفاقية استضافة الدوحة لمباراة السوبر الأفريقية، والتي تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الجانبين.

وفي هذا الصدد أعربت اللجنة المنظمة المحلية – وكل من فريق عمل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر والجهات المختصة في الدولة عن سعادتها باستضافة عاصمة الرياضة الدوحة لهذا الحدث الكبير، خصوصاً وأن فريقي الترجي الرياضي التونسي والرجاء الرياضي المغربي يمتلكان قاعدة جماهيرية عريضة في أفريقيا والعالم العربي وفي قطر من خلال الجاليتين التونسية والمغربية وغيرها من الجماهير العاشقة للكرة الأفريقية.

وحددت اللجنة المنظمة المحلية تاريخ 15 مارس الجاري موعداً لطرح التذاكر للجماهير عبر أكشاك البيع في المجمعات التجارية والأندية القطرية ،والتي تستمر حتى موعد المباراة بتاريخ 29 منه. جدير بالذكر أن كأس توتال “CAF 2019″ هي النسخة السابعة والعشرون من بطولة كأس السوبر الأفريقي، وهي مباراة كرة قدم سنوية أفريقية تنظم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بين بطلي آخر نسخة من مسابقات الأندية الأفريقية، وهي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وهذه هي المرة الأولى التي تستضيفها الدوحة، كما أنها المرة الأولى أيضاً التي تقام خارج أفريقيا.

وكانت المباراة محددا لها أن تقام في الملعب الأولمبي برادس – تونس في 29 ديسمبر 2018، قبل تغيير موعد هذه المباراة، والإعلان عن إقامتها في الدوحة.

وتحمل هذه النسخة الرقم 27، حيث فاز بلقبها خمسة عشر نادياً أفريقياً، يمثلون تسعة دول أفريقية وهي” مصر – الكونغو – تونس – نيجيريا – المغرب – ساحل العاج – جنوب أفريقيا – غانا – الجزائر”.

وفيما يلي سجل الأبطال وعدد الألقاب التي فازت بها الأندية الأفريقية:

الأهلي المصري 6 ألقاب – الزمالك المصري 3 ألقاب – تي بي مازيمبي الكونغولي 3 ألقاب – النجم الرياضي الساحلي التونسي لقبان – إنيمبا النيجيري لقبان. بينما كان هناك لقب واحد لــ 10 أندية: وهي أندية الترجي الرياضي التونسي – الوداد الرياضي المغربي – أفريكا سبورت الإيفواري – الرجاء الرياضي المغربي – هارتس أوف أوك الغاني – أورلاندو باريتس الجنوب أفريقي – أسيك ميموزا الإيفواري – المغرب الفاسي المغربي – وفاق سطيف الجزائري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.